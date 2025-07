Una nuova truffa viaggia via sms | l' allarme dell' AslTo3 come comportarsi e cosa non fare

Vedendo l'ASL o il Cup come mittente, tanti potrebbero non dubitare sull'effettiva veridicitĂ del messaggio ed è proprio sfruttando il nome di enti qualificati e autorevoli che dilaga una nuova truffa.La nuova truffa dell'SMS: l'allarme diffuso da ASL TO3, come funziona e cosa fareA lanciare. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

