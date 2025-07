Una battaglia dopo l’altra | Nuovo trailer dal film con Leonardo DiCaprio

E’ disponibile il nuovo trailer italiano di Una battaglia dopo l’altra, il film diretto da Paul Thomas Anderson, con protagonista Leonardo DiCaprio. Ad un mese esatto dal lancio nelle sale italiane ( sarĂ distribuito dal 25 settembre ), la divisione nazionale della Warner Bros. Pictures ha rilasciato in rete il nuovo trailer italiano che offre tante sequenze inedite, un nuovo sguardo a Leo DiCaprio in versione rivoluzionario, ed uno a Sean Penn in versione cacciatore. Ricordiamo che Una battaglia dopo l’altra è liberamente ispirato al romanzo “Vineland” di Thomas Pynchon. Una battaglia dopo l’altra Altre informazioni sul film. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

