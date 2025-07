Una battaglia dopo l’altra il secondo trailer del nuovo film di Paul Thomas Anderson

Dopo il primo trailer rilasciato alcuni mesi fa, che ha dato una visione estesa al nuovo progetto tanto atteso di Paul Thomas Anderson “Una battaglia dopo l’altra”, Warner rilascia il secondo trailer del film. È la prima volta che Leonardo DiCaprio recita in un film di PTA. Oltre a DiCaprio, il cast include Regina Hall, Teyana Taylor, Sean Penn, Alana Haim, Benicio del Toro, Wood Harris, Shayna McHayle e Chase Infiniti. I dettagli della trama e il titolo esatto del film sono rimasti sconosciuti fino all’uscita del primo teaser, con “One Battle After Another” che si prevede sarà in qualche modo ispirato al classico romanzo del 1990 di Thomas Pynchon “Vineland”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Una battaglia dopo l’altra, il secondo trailer del nuovo film di Paul Thomas Anderson

Nonostante sia appena uscito un nuovo trailer, Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson rimane il film più misterioso dell’anno La produzione ha evitato i festival e limitato la promozione: a due mesi dall’uscita, ancora non sappiamo quasi nulla Vai su X

Niente festival per uno dei film più attesi della stagione (e non solo), che debutterà nei cinema italiani il prossimo 25 settembre. Ecco un nuovo trailer di Una battaglia dopo l'altra, il nuovo film di #PaulThomasAnderson con protagonista #LeonardoDiCaprio. Vai su Facebook

