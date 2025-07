Un viaggio senza ritorno

Se fossi sicuro di avere per un’altra vita ora che sto iniziando un viaggio senza ritorno ti giuro che rifarei daccapo tutto. Tornerei ad amarti alla mia maniera, che è solo mia come lo è stata la mia vita, come sei stata tu: solo mia! Ti racconterei i miei sogni, senza smettere mai, per capire che l’amore lo si concede solo a un cuore. E che per raggiungere la felicitĂ abbiamo dovuto passare da questo inutile inferno, per tenerla abbiamo dovuto lottare, per averla abbiamo dovuto diventare invisibili, per tenerla abbiamo dovuto difenderla. E per essere quel che adesso siamo abbiamo dovuto morire e rinascere dentro uno sguardo! Vincenzo Calafiore. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Un viaggio senza ritorno

In questa notizia si parla di: abbiamo - dovuto - viaggio - ritorno

Samantha De Grenet, che ha sposato due volte suo marito: «Abbiamo ricominciato ma in maniera molto cauta. Abbiamo dovuto resettare litigate, gelosie, rancori» - La conduttrice ed ex modella ha raccontato il suo rapporto con Luca Barbato, padre di suo figlio e ha ripercorso anche i grandi amori del passato: «Ogni tanto sento Leonardo Pieraccioni perché gli voglio veramente bene»

Ritardi in Albania, il sottosegretario Ferro: "Abbiamo dovuto fare i conti con l'ostilità di qualche giudice" - Sottosegretario all'Interno, Wanda Ferro. Qual è il bilancio, finora, dei Centri italiani di permanenza per il rimpatrio in Albania? “Purtroppo abbiamo dovuto fare i conti con una evidente ostilità di stampo ideologico da parte di alcuni giudici.

Manuela Murgia uccisa, la svolta dopo 30 anni, la sorella: “Ci abbiamo dovuto pensare noi” - "Speriamo che dai nuovi esami possa emergere il Dna del colpevole" spiega la sorella di Manuela Murgia che, insieme ai parenti, non si è mai arresa alla tesi del suicidio fino alla riapertura del caso: "Sarebbe stato piĂą opportuno un intervento della Procura.

Odissea in vacanza: Nessuna assistenza per i disabili sull’aereo; Tra passato, presente e Ritorno al futuro: la città europea dove ogni sogno si avvera è solamente lei; In aereo da Catania a Bologna, il viaggio di ritorno dalle vacanze è un'odissea: «L'arrivo cinque giorni dopo, un volo cancellato e l'hotel senza cena».

Famiglia vittoriese sul traghetto Zeus durante falso allarme bomba - Ore di paura per una famiglia vittoriese sul traghetto Zeus: durante la tratta Livorno- Come scrive ragusah24.it

Cammino di Santiago: sulla via del ritorno, uno scanzonato e materialistico resoconto di viaggio - L'attore Leonardo Pazzagli, che da poco è anche uscito per Giunti con il suo primo romanzo Finché sarai figlio, racconta (tra il serio e il faceto) il Cammino da Porto a Santiago con due amici. Segnala msn.com