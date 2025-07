un uomo allegro e gentile con tutti

Era una persona allegra, piena di voglia di vivere e di star bene con gli altri. La scomparsa a soli 64, dell’indimenticabile difensore della Fiorentina Celeste Pin, uno dei protagonisti della finale di Coppa Uefa contro la Juventus del 1990, vinta dai bianconeri, ha destato profondo sconcerto in tutto il mondo sportivo italiano. L’ex calciatore, proprio un anno fa, era stato protagonista di un incontro con gli studenti del liceo Salutati di Montecatini, insieme agli ex giocatori viola Stefano Carobbi e Moreno Roggi. Con loro era presente anche Stefano Pucci, manager Fifa. Fu una bella mattinata quella organizzata nelle sale dell’istituto superiore montecatinese, che, senza dubbio, non lasciava presagire questa tragica morte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

