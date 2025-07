Un tempo pesava 232kg oggi è un’altra persona | l’incredibile trasformazione di Tammy

Un tempo il suo peso superava i 320 kg. Oggi Tammy Slaton è irriconoscibile. La protagonista di 1000-Lb Sisters, nota in Italia come Vite al limite, è tornata a far parlare di sĂ© per un cambiamento radicale che ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media internazionali. Dopo un lungo percorso clinico, fisico ed emotivo, ha perso oltre 230 kg. Leggi anche: Dramma in casa di Domenico Modugno: panico in pieno giorno Leggi anche: Annamaria Franzoni, cosa fa oggi: 23 anni dopo il delitto di Cogne Il percorso clinico: dalla chirurgia bariatrica alla rimozione della pelle. Tammy ha raggiunto un primo importante risultato grazie alla chirurgia bariatrica, cui si è sottoposta nel 2022. 🔗 Leggi su Tvzap.it

