Doppio successo per la Tifata Boxe “Prisco Perugino” che nello scorso fine settimana ha organizzato due grandi eventi, uno a Capua e uno a San Prisco.In entrambi i casi si è trattato di una sfida internazionale tra Italia e Romania. Il 18 luglio a Capua si è svolto il Memorial “B. Ferrone” con 11. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Un successo il doppio appuntamento di pugilato organizzato dalla Tifata Boxe; Grande boxe e fuochi d'artificio per ricordare Prisco Perugino.

Un successo il doppio appuntamento di pugilato organizzato dalla Tifata Boxe - Tanti appassionati presenti in piazza dei Giudici a Capua e nell'area di via Stellato a San Prisco per la doppia sfida tra le rappresentative di Italia e Romania ... Lo riporta casertanews.it