Un soufflé per il Re | Bruno Barbieri celebra la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon con un piatto a base di carote

Un soufflĂ© per il Re e una promessa mantenuta. Bruno Barbieri ha preparato un piatto in onore di Jannik Sinner, fresco vincitore a Wimbledon. “Avevo dichiarato che se Sinner avesse vinto Wimbledon gli avrei dedicato un piatto. E Barbieri mantiene le promesse”, ha detto il cuoco sette stelle Michelin in un Reel pubblicato sulla sua pagina Instagram. A due settimane dalla vittoria dell’altoatesino sul prato dell’All England Club, lo chef ha preparato un piatto in onore del “Re” del tennis. Bruno Barbieri ha realizzato un soufflĂ© a base di carote, accompagnato da una brunoise di frutta e verdura acerba marinata all’olio di vinaccioli e aceto di lamponi, caviale Beluga e uova di salmone e tzatziky. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Un soufflĂ© per il Re”: Bruno Barbieri celebra la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon con un piatto a base di carote

In questa notizia si parla di: sinner - barbieri - wimbledon - piatto

Barbieri pazzo di Sinner, la corsa in taxi per Jannik: “Paul? Ce lo mangiamo” - (Adnkronos) – Bruno Barbieri pazzo per Jannik Sinner. Il cuoco, giudice di Masterchef, sta seguendo gli Internazionali d’Italia 2025 come un vero tifoso, e tra una storia e l’altra, condivise sui social, non ha nascosto la sua ammirazione nei confronti del numero uno del mondo, che ieri, giovedì 15 maggio, ha dominato e vinto la partita contro Casper Ruud, volando in semifinale.

Barbieri pazzo di Sinner, la corsa in taxi per Jannik: “Paul? Ce lo mangiamo” - Bruno Barbieri pazzo per Jannik Sinner. Il cuoco, giudice di Masterchef, sta seguendo gli Internazionali d'Italia 2025 come un vero tifoso

Barbieri pazzo di Sinner, la corsa in taxi per Jannik: “Paul? Ce lo mangiamo” - (Adnkronos) – Bruno Barbieri pazzo per Jannik Sinner. Il cuoco, giudice di Masterchef, sta seguendo gli Internazionali d'Italia 2025 come un vero tifoso, e tra una storia e l'altra, condivise sui social, non ha nascosto la sua ammirazione nei confronti del numero uno del mondo, che ieri, giovedì 15 maggio, ha dominato e vinto la […] L'articolo Barbieri pazzo di Sinner, la corsa in taxi per Jannik: “Paul? Ce lo mangiamo” proviene da Webmagazine24.

"Un soufflè per il Re", Barbieri celebra Sinner con un piatto dopo Wimbledon Vai su X

Il ministro dello Sport, assente a #Wimbledon, si difende dopo le polemiche sull'assenza delle istituzioni italiane alla finale che ha visto #Sinner trionfare #Abodi: «Dispiace per l'assenza delle istituzioni italiane. Credo che la cosa più importante sia pot Vai su Facebook

Un soufflè per il Re, Barbieri celebra Sinner con un piatto dopo Wimbledon; “Un soufflé per il Re”: Bruno Barbieri celebra la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon con un…; Sinner, Barbieri l'ha fatto davvero: il piatto in onore di Jannik a base di... carote.

“Un soufflé per il Re”: Bruno Barbieri celebra la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon con un piatto a base di carote - Lo chef stellato realizza un piatto speciale per celebrare la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon: ecco il soufflé di carote ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Sinner, Barbieri l'ha fatto davvero: il piatto in onore di Jannik a base di... carote - Si chiama così il piatto che Bruno Barbieri ha realizzato in onore di Jannik Sinner. Si legge su msn.com