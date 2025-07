Un posto al sole | la malattia di Luca è ormai in uno stato avanzato

Tutti ormai pensano di avere Luca sotto controllo, e al sicuro sotto la vigilanza delle telecamere. Ma, mentre Giulia è in bagno, lui esce di casa convinto di dover andare a lavoro. Per fortuna incontra Raffaele per le scale, che riesce a fermarlo. Ma è chiaro che la malattia è ormai a uno stato avanzato e la situazione non è piĂą sostenibile per i familiari. Mentre si scopre che anche Pino la conosce bene, perchĂ© pure suo padre si è ammalato della stessa cosa: una sofferenza inaudita per lui e per chi gli stava intorno. Gagliotti nel frattempo si avvicina all’ultima arrivata, la manager del trapper, che sembra cedere sin dall’inizio alle sue avance. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

