Un Posto al Sole anticipazioni 25 luglio | Ornella vuole vederci chiaro

Tutto quello che vedremo nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre Nuovo appuntamento domani su Rai Tre con la soap Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. Dopo le ultime vicende, Ornella vorrà parlare apertamente con Viola per interrogarla sui suoi veri sentimenti, sia nei confronti di Eugenio che verso Damiano. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nell' episodio di venerdì 25 luglio. Dov'eravamo rimasti Viola ha deciso di seguire Eugenio a Milano, ma lui le ha detto di non volere essere accompagnato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 25 luglio: Ornella vuole vederci chiaro

