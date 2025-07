Un miliardo per seminare il futuro | Lollobrigida lancia ColtivaItalia Meloni | Fondi record all’agricoltura

Un miliardo e cinquanta milioni di euro per seminare il futuro del settore primario. È questo l’orizzonte tracciato dal disegno di legge ColtivaItalia, approvato dal Consiglio dei ministri – su proposta congiunta del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e del ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti. Un provvedimento «urgente, strategico, evocativo fin dal titolo», ha spiegato il titolare del Masaf, illustrandone contenuti e visione. E il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto da garante. «Il governo continuerà a difendere, anche e soprattutto in Europa, le istanze dei nostri agricoltori — ha detto in videomessaggio — Con lo stesso spirito, la stessa tenacia con cui è al fianco di tutti coloro che ogni giorno si rimboccano le maniche e danno il loro contributo per fare di nuovo grande questa Nazione ». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Un miliardo per seminare il futuro”: Lollobrigida lancia “ColtivaItalia”. Meloni: “Fondi record all’agricoltura”

