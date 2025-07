"La macchina pubblica è comunque un’impresa, anche molto complessa, che come fine ha il benessere e la sicurezza dei cittadini, ma non è esente dall’attenzione al bilancio, anzi è proprio su questo punto il primo lavoro che dovrebbe essere fatto per garantire la copertura di tutte le reali esigenze suddivise per priorità : e sono quest’ultime le vere scelte politiche, che oggi io non condivido affatto". Inizia così, Simone Campinoti, capogruppo di Forza Italia Empoli del Fare, tirando le somme del suo primo anno in municipio. Spese e investimenti sotto la lente. Soldi che "calano dall’alto, da progetti e tasse, incredibilmente aumentate ai massimi livelli possibili", dice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un anno in Comune all’opposizione: "Risorse e tempo da usare meglio"