Ultraleggero precipitato sul raccordo autostradale | a bordo nessuna scatola nera

Azzano Mella (Brescia), 24 luglio 2025 – Nessuna scatola nera. Nessuna comunicazione di rotta. Parte in salita l’inchiesta che la procura ha aperto sull’incidente in cui l’altroieri hanno perso la vita l’avvocato milanese Sergio Ravaglia, 75 anni, e la compagna, Anna Maria De Stefano, 50, il cui ultraleggero è crollato a picco sul raccordo “Corda Molle”, il raccordo fra A21 e A4, ad Azzano Mella, nel Bresciano. Il video dello schianto dell’ultraleggero a Brescia: la discesa quasi in picchiata e l’esplosione tra le auto Il pm Giovanni Tedeschi procede per omicidio colposo - il fascicolo al momento è a carico di ignoti - e spera di ricostruire la causa dello schianto del Promecc Aerospace Freccia RG, un piccolo gioiello in carbonio di proprietĂ dell’avvocato e pilota. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ultraleggero precipitato sul raccordo autostradale: a bordo nessuna scatola nera

