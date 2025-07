Ultimissime Juve LIVE | eccolo arrivato Joao Mario! Il VIDEO del suo approdo nella Torino bianconera

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie piĂą rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 23 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 22 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 21 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 20 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 19 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 23 luglio 2025. Joao Mario Juve: è atterrato a Caselle! Inizia l'avventura in bianconero del terzino portoghese, le prime immagini del suo arrivo – VIDEO.

Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante serbo a due giorni dal big match. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sul serbo. Tutti gli ultimissimi aggiornamenti.

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Ultimissime Juve LIVE: Tudor ha parlato in conferenza stampa e ha preannunciato due recuperi per la gara contro la Lazio presenti nei convocati. Le probabili formazioni - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

La #Juventus ha salutato con un comunicato Salvatore #Giglio. Per 25 anni è stato l'occhio del Club, immortalando la storia bianconera in 2 milioni di scatti. Le sue immagini sono eterne, come il grazie di tutto il popolo della #Juve. Ciao Salvatore. L’AR Vai su Facebook

Calciomercato Juve, Sancho si avvicina ai bianconeri! Le ultime novità intorno alla trattativa - La situazione attuale Il calciomercato Juve entra nel vivo con un nome di alto profilo: Jadon Sancho. Scrive calcionews24.com

Juventus, Tiago Djalò è già a Torino per il raduno: il piano per il futuro - Dopo un’estate tra relax e allenamenti intensi, documentati costantemente sui social, Tiago Djalò è tornato a Torino dove domani risponderà. ilbianconero.com scrive