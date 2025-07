L’Inter Women ha annunciato la cessione in prestito di un difensore. Di seguito il profilo e il comunicato dell’Inter. UFFICIALE – L’Inter Women ha definito la cessione di Beatrix Förd?s, giocatrice ungherese trasferitasi in nerazzurro nel 2022. L’annuncio ufficiale del Club meneghino è stato il seguente: “ FC Internazionale Milano comunica la cessione di Beatrix Förd?s: il difensore classe 2002 si trasferisce al Norimberga a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026?. Inter Women, mercato e non solo: segui Inter-News.it 247 su tutte le piattaforme. NON SOLO IL LIVE  – Per restare aggiornato su tutte le notizie  ( vedi pagina ), segui Inter-News. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - UFFICIALE – Nuova cessione per l’Inter Women: l’annuncio!