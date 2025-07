UFFICIALE – Nasce l’Inter Under-23! La data della prima amichevole

L’Inter Under-23 è ufficialmente nata. Il club nerazzurro ha annunciato l’inizio del nuovo progetto e la data della prima amichevole. ANNUNCIO – Una nuova pagina della storia interista si apre oggi con l’annuncio ufficiale della nascita dell’Inter U23, la nuova squadra del Club nerazzurro che parteciperà alla prossima Serie C Sky Wifi, la terza serie professionistica del campionato italiano di calcio maschile. Un progetto strategico e di grande valore, pensato per accompagnare da vicino la crescita dei giovani talenti del Settore Giovanile, offrendo loro un ulteriore percorso formativo. ORGANIZZAZIONE – A guidare l’Inter U23 sarà Stefano Vecchi, classe 1971, tecnico di comprovata esperienza e profonda conoscenza del mondo nerazzurro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Nasce l’Inter Under-23! La data della prima amichevole

Dimarco Inter, il retroscena su Yamal: ecco cosa ha detto l’esterno nerazzurro sull’attaccante del Barcellona - di Redazione Dimarco Inter, ecco cosa ha detto l’esterno nerazzurro su Lamine Yamal: il retroscena dalla panchina.

San Siro, scaduto il bando: nessuna proposta alternativa. Ecco il piano di Inter e Milan - Non sono arrivate offerte alternative a quella presentata da Inter e Milan. Ora il Comune di Milano potrà iniziare la trattativa privata con i due club

Piquè si toglie qualche sassolino sull’Inter: «Nel 2010 il gol di Milito era in fuorigioco! Al ritorno ci annullarono una rete all’ultimo minuto che era regolare» - di Redazione JuventusNews24 Piquè, ex difensore del Barcellona, si è tolto qualche sassolino sulla doppia semifinale con l’Inter nel 2010.

Inter Under 23, ritiro in 2 location e due date da cerchiare in rosso – CdS - Ieri è partita la prima stagione dell'Inter Under 23, la seconda squadra nerazzurra che diventerà ufficiale, con tanto di comunicato, nei prossimi giorni. inter-news.it scrive

Marotta e Chivu alzano il sipario sulla stagione 2025/26: data e orario della prima conferenza stampa dalla nuova Inter - Sabato 26 luglio comincerà il ritiro dell'Inter ad Appiano Gentile, ma sarà il 28 il giorno in cui verrà alzato ufficialmente il sipario sulla nuova ... Da msn.com