Ue stop al limite dei liquidi pari a 1 litro nel bagaglio a mano | atteso il via libera fra fine luglio e agosto nei maggiori aeroporti

Addio al limite dei 100 ml: con i nuovi scanner 3D, nei principali aeroporti europei si potranno portare liquidi nel bagaglio a mano senza restrizioni L'Unione Europea è pronta a dare lo stop definitivo al limite dei liquidi pari a 1 litro nel bagaglio a mano nei trasporti aerei. Il via liber. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ue, stop al limite dei liquidi pari a 1 litro nel bagaglio a mano: atteso il via libera fra fine luglio e agosto nei maggiori aeroporti

