Ucraina-Russia Kiev propone incontro Zelensky-Putin ad agosto Mosca offre mini-tregua

(Adnkronos) – L'atteso colloquio di Istanbul tra Russia e Ucraina, terzo round dei negoziati nella strada tortuosa per mettere fine alla guerra, si è concluso in 40 minuti con una proposta, da parte di Kiev, di incontro al vertice tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin e un'offerta, arrivata da Mosca, di una mini-tregua di 24-48 .

Ucraina, il report: “Russia attacca sempre più con armi chimiche” - (Adnkronos) – La Russia sta utilizzando contro l'Ucraina una sempre più vasta gamma di armi chimiche.

Ucraina, raid Russia contro Kharkiv. Seul: 600 soldati morti finora per Mosca - (Adnkronos) – La Russia ha lanciato un attacco in diverse ondate, 16 secondo i media ucraini, contro Kharkiv, provocando 45 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, e danni significativi alle infrastrutture civili, inclusi ambulatori.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Istanbul: accordo su scambio di almeno 1200 prigionieri - Andriy Yermak, capo dell'Ufficio del Presidente ucraino: La Russia non è ancora pronta a porre fine alla guerra; Terminati colloqui tra delegazioni Mosca e Kiev. 'Posizioni distanti'; L'incontro Zelensky-Putin e la mini-tregua, com'è andato il colloquio Ucraina-Russia.

"Abbiamo proposto alla parte russa di tenere un incontro fra i leader entro la fine di agosto", ha detto al termine dei colloqui di Istanbul il capo negoziatore ucraino, Rustem Umerov

La delegazione ucraina a Istanbul ha proposto alla controparte russa di tenere un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky in agosto.