Ucraina-Russia 3° round negoziati chiuso in 40 minuti | accordo per scambio militari e vicili

L’Ucraina e la Russia nel corso dei negoziati di Istanbul hanno discusso a lungo le posizioni espresse nei memoranda di pace, “che sono molto distanti tra loro”. Una notizia divulgata a stretto giro dal capo delegazione russo, Vladimir Medinsky, citato da Ria Novosti. Una notizia che ha sgonfiato le aspettative sull’esito dei colloqui mediati in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina-Russia, 3° round negoziati chiuso in 40 minuti: accordo per scambio militari e vicili

Ucraina, il report: “Russia attacca sempre più con armi chimiche” - (Adnkronos) – La Russia sta utilizzando contro l'Ucraina una sempre più vasta gamma di armi chimiche.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Ucraina, Meloni “Dalla Russia nessun passo avanti per la pace” - ROMA (ITALPRESS) – “Insieme abbiamo come sempre ribadito il nostro impegno per arrivare a una pace giusta e duratura” in Ucraina, “rinnoviamo il nostro sostegno agli sforzi in questo senso.

Ucraina-Russia, conclusi dopo 40 minuti i colloqui a Istanbul: concordato lo scambio di 1.200 prigionieri per parte; Zelensky: prossimi colloqui con Mosca previsti per mercoledì - Fonte russa a Tass: giovedì l'incontro con Kiev in Turchia; Ucraina, concluso terzo round di negoziati a Istanbul: accordo per scambio di militari e civili.

"Abbiamo proposto alla parte russa di tenere un incontro fra i leader entro la fine di agosto", ha detto al termine dei colloqui di Istanbul il capo negoziatore ucraino, Rustem Umerov, sottolineando ...

Ucraina-Russia, a Istanbul il terzo round di colloqui - Le immagini delle delegazioni di Ucraina a Russia a Istanbul in occasione del terzo round di colloqui per un accordo di pace.