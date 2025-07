Ucraina raid russo su Kharkiv | auto in fiamme e palazzi distrutti

Almeno 33 persone sono rimaste ferite in un attacco russo sulla città di Kharkiv, nell’Ucraina orientale. Il governatore regionale Oleh Syniehubov ha dichiarato che tra i feriti ci sono un bambino di 10 anni e un neonato di 28 giorni. “Decine di persone sono rimaste ferite, tra cui bambini”, ha scritto Volodymyr Zelenskyy su Telegram in merito all’attacco con bombe plananti. Il presidente ucraino ha detto che una bomba è caduta vicino a un edificio residenziale, una seconda vicino a un’azienda civile. I soccorritori e altri servizi stavano lavorando sul posto e l’impatto dell’attacco è ancora in fase di valutazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, raid russo su Kharkiv: auto in fiamme e palazzi distrutti

