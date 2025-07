Ucraina in migliaia ancora in piazza a Kiev contro il governo

Prosegue la protesta contro il governo nella capitale dell’Ucraina, Kiev. In migliaia sono scesi in piazza, fino a tarda sera, contro la nuova legge, che secondo i manifestanti, indebolisce gli organismi di controllo anticorruzione nel Paese. La legge, che ha suscitato anche le critiche dei funzionari dell’Unione Europea e delle organizzazioni internazionali per i diritti umani, ha aumentato la pressione sul presidente Volodymyr Zelensky e messo a rischio il suo sostegno popolare in una fase critica della guerra. Il malcontento per la legge ha portato alla prima grande manifestazione contro il governo in più di tre anni di guerra, segnando la frattura più grave finora registrata nell’unità nazionale che ha aiutato l’Ucraina a resistere all’invasione russa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, in migliaia ancora in piazza a Kiev contro il governo

In questa notizia si parla di: ucraina - migliaia - piazza - kiev

Ucraina, Zelensky firma legge che frena anticorruzione: migliaia protestano in piazza - (Adnkronos) – L'Ucraina in piazza contro la legge con cui il presidente Volodymyr Zelensky elimina l'autonomia delle agenzie anticorruzione.

Ucraina, migliaia in piazza contro Zelensky e la riforma degli organi anti-corruzione - In Ucraina sono scoppiate le prime proteste significative contro il governo e il presidente Volodymyr Zelensky da quando è iniziata l’invasione russa.

Ucraina, migliaia in piazza contro una controversa legge sulle agenzie anticorruzione - Migliaia di persone si sono riunite martedì a Kiev e in altre città dell’Ucraina per sollecitare il presidente Volodymyr Zelensky a porre il veto a un controverso disegno di legge che minaccia le agenzie anti-corruzione del Paese.

UCRAINA | Stretta di Kiev sulla anti-corruzione, von der Leyen chiede spiegazioni a Zelensky. A Kiev migliaia protestano contro la legge firmata dal presidente che congela i poteri dell'autorità ad hoc. Ue: "No a compromessi sullo stato di diritto" #ANSA Vai su X

Ucraina, migliaia in piazza contro una controversa legge sulle agenzie anticorruzione Vai su Facebook

Ucraina, in migliaia ancora in piazza a Kiev contro il governo; Ecco perché migliaia di persone sono scese in piazza a Kiev contro Zelensky; Ucraina, in migliaia ancora in piazza a Kiev contro il governo.

Ucraina, Zelensky strappa sulla corruzione, piazza e Ue insorgono - Kiev, Leopoli, Dnipro, Odessa, Sumy, Luc'k: le piazze ucraine si sono ridestate con migliaia di manifestanti nelle strade. Riporta ansa.it

Ucraina, migliaia in piazza contro una controversa legge sulle agenzie anticorruzione - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com