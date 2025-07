Ucraina attacchi russi nella notte su Odessa | civili feriti e danni a siti Unesco | Colpito lo storico mercato della città

Sono durati solo 40 minuti i colloqui tra le delegazioni dei due Paesi a Istanbul: concordato reciproco scambio di prigionieri.

Ucraina, al via tregua di 3 giorni decisa da Putin. Kiev denuncia attacchi: “Un morto” - Una donna è morta e altre 2 persone sono rimaste ferite durante raid russi nella regione di Sumy, nel nordest dell’Ucraina, nonostante sia scattata la tregua unilaterale di 72 ore dichiarata dal presidente russo Vladimir Putin in occasione delle celebrazioni a Mosca per l’80esimo anniversario della vittoria sulla Germania nazista nella Seconda guerra mondiale, la più importante festività laica russa.

Ucraina, Zelensky: “Cessate il fuoco immediato se Putin ferma gli attacchi” - (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky rilancia sulla tregua tra Ucraina e Russia dopo le tensioni con Mosca sulle celebrazioni dell'80esima Giornata della Vittoria sulla Germania nazista del prossimo 9 maggio.

Colloqui di Istanbul, accordo sullo scambio di almeno 1200 prigionieri - Andriy Yermak, capo dell'Ufficio del Presidente ucraino: La Russia non è ancora pronta a porre fine alla guerra; Guerra Ucraina, Zelensky: Nuovi colloqui Kiev-Mosca mercoledì; Guerra Ucraina - Russia, le news del 21 luglio. Zelensky: “Mercoledì nuovi colloqui Kiev-Mosca”.

Guerra Ucraina, attacco russo con droni e missili: esplosioni a Kiev e Kharkiv. Allerta per il decollo di un Mig-31K di Mosca - La Russia ha lanciato nella notte un attacco aereo combinato su larga scala contro l'Ucraina, mentre Mosca è stata attaccata dai droni ucraini per la quinta notte consecutiva. ilmattino.it scrive

Ucraina, attacco con droni russi nella notte: due morti a Kiev