Ucciso e bruciato vivo a Sesto San Giovanni il mistero dell’uomo senza nome ospitato da uno studente | al killer ha aperto lui

Lo hanno trovato morto dopo l’incendio con addosso ferite da arma da taglio che hanno suggerito che, a fargli perdere la vita, non fossero state le fiamme, ma un’aggressione. Dopo l’incendio che nelle prime ore della giornata di ieri, mercoledì 23 luglio, ha distrutto l’abitazione al piano terra via Fogagnolo 130 a Sesto San Giovanni, a nord-est di Milano, la polizia scientifica ha trovato un cadavere carbonizzato che suggerisce possa essersi tratta di omicidio. Si tratta di un sessantenne di origini turche con cittadinanza italiana, ma la sua identitĂ precisa è ancora da chiarire. La procura di Monza ha aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: ucciso - bruciato - vivo - sesto

