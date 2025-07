Ucciso con cocci di bottiglia a Rovigo cinque persone arrestate per l' omicidio di Amine Gara

Cinque fermi tra Veneto e Lazio: uno dei giovani è accusato di omicidio premeditato. Amine Gara, 23 anni, è morto dissanguato dopo un colpo al collo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucciso con cocci di bottiglia a Rovigo, cinque persone arrestate per l'omicidio di Amine Gara

In questa notizia si parla di: cinque - omicidio - amine - gara

Il sangue versato in piazza Matteotti, a Rovigo, sabato notte non è ancora stato lavato via dall'asfalto, e già la morte di Amine Gara, 23 anni, tunisino, ucciso durante una rissa tra gruppi di stranieri, diventa terreno di scontro politico. "Il centrodestra deve dare ri

