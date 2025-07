Uccisa dal compagno Samantha era distrutta Lui la tormentava sempre

Pisa, 24 luglio 2025 – In un attimo è finita anche la sua vita. Gabriella Del Cistia, madre di Samantha Del Gratta, la 45enne uccisa nel quartiere di Sant’Ermete a Pisa dal compagno, Alessandro Gazzoli, guardia giurata di cinquant’anni, nato a Massa ma a Pisa da tempo, ha gli occhi stanchi e vuoti. Ci riceve sulla soglia della porta di casa: “Mi scuso se non vi faccio entrare. Lui? Era ossessionato, mia figlia non era piĂą padrona di nulla”. Oggi sarĂ eseguita l’ autopsia sul corpo della donna. Secondo quanto ricostruito, il compagno avrebbe sparato alla testa di Samantha prima di fare fuoco con la sua pistola verso se stesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Uccisa dal compagno, “Samantha era distrutta. Lui la tormentava sempre”

In questa notizia si parla di: uccisa - compagno - samantha - distrutta

Siena, uccisa in casa da fucilata: arrestato il compagno. La Procura: “Non fu incidente” - Il 10 agosto 2024 a Siena la 32enne colombiana Ana Yuleisy Manyoma Casanova Ana fu uccisa da un colpo di fucile nella sua abitazione.

Manyoma Casanova uccisa a Siena, fu femminicidio e non incidente: svolta nelle indagini, fermato l'ex compagno - Manyoma Casanova non morì per un incidente. La 32enne fu uccisa a Siena dall’ex compagno, arrestato per femminicidio aggravato e maltrattamenti

Inglese uccisa a Casoli: il compagno era capace di intendere e di volere - Micheal Whitbread era “capace di intendere e di volere” nel momento in cui ha accoltellato la compagna, la 66enne Michele Faiers Dawn, il cui cadavere venne ritrovato il 1° novembre 2023 nel casolare di Casoli in cui la coppia viveva.

Uccisa dal compagno, “Samantha era distrutta. Lui la tormentava sempre”.

I vicini di casa di Samantha, uccisa dal compagno a Pisa: “Abbiamo sentito due spari, siamo corsi fuori” - I vicini di casa della 45enne Samantha Del Gratta, la donna uccisa ieri 22 luglio dal compagno Alessandro Gazzoli a Pisa, raccontano gli attimi della tragedia ... Come scrive fanpage.it

Samantha, uccisa dal compagno che poi si è suicidato: domani avrebbe compiuto 45 anni, lascia 2 figli - , la donna uccisa oggi a Pisa dal compagno, che poi si è suicidato con la stessa arma: domani avrebbe compiuto 45 anni ... Secondo fanpage.it