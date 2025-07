Prato, 24 luglio 2025 – Singolare incidente stradale questa mattina in viale Galilei a Prato, nel tratto più vicino a piazza Ciardi. Un 41enne alla guida di una Fiat Cinquecento rossa ha perso il controllo della sua auto, danneggiando tre auto in sosta lungo il viale e finendo la sua corsa contro il muro del fabbricato in pietra che si trova sul lato destro del viale in direzione centro storico. Una bella botta, visto che l’auto ha praticato un vero e proprio buco nel muro. L’uomo alla guida non è rimasto particolarmente ferito ma è finito nei guai: infatti, nonostante fossero le 6,30 del mattino, l’uomo è risultato in stato di ebbrezza al controllo effettuato dalla polizia municipale, intervenuta sul posto insieme al carro attrezzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ubriaco all’alba sbanda e sfonda un muro in pietra