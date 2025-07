Tutto pronto per il Giubileo In arrivo oltre 15mila giovani

Il "cuore verde" spalanca le porte delle otto diocesi alla carica festante dei pellegrini under 30. Da oggi a martedì l'Umbria è pronta ad accogliere il Giubileo dei giovani. Un fenomeno che conta oltre 15.500 ragazzi, diretti poi a Roma, dove il 3 agosto incontreranno Papa Leone XIV per la celebrazione eucaristica a Tor Vergata. Arrivano dall'Italia e non solo; la fede dei giovanissimi parla infatti anche la lingua di tantissimi altri paesi racchiusi nei tre continenti. "Inizialmente - precisano dall'Area giovani e vocazioni della Conferenza episcopale umbra (Ceu) preposta all'accoglienza - i ragazzi non erano più di 8.

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell’accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L’evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l’ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: “È l’evento più atteso”

Il Giubileo dei Giovani, l'Umbria pronta ad accogliere oltre 15mila pellegrini - Perugia, 23 luglio 2025 - L'Umbria si prepara ad accogliere quasi 15.500 giovani in arrivo dall’Italia e dall’estero.

Giubileo dei Giovani: Roma è pronta ad accogliere migliaia di ragazzi da tutto il mondo! Oltre 300 strutture – tra parrocchie e istituti religiosi – apriranno le porte per accogliere i pellegrini attesi dal 28 luglio al 3 agosto. Un lavoro di squadra fatto di entusi Vai su Facebook

Giubileo dei Giovani, monsignor Fisichella: “Previsto l’arrivo di mezzo milione di ragazzi da 146 Paesi” - Per il Giubileo dei giovani sono previsti arrivi a Roma da 146 Paesi, nel 68% dei casi dall'Europa ma anche da tutti gli altri continenti ... Si legge su dire.it