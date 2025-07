Turate agguato da Far West | presi in Romania due presunti killer

Turate (Como), 24 luglio 2025 ‚ÄstSono ritenuti i responsabili di un violento regolamento di conti a colpi di pistola e sono stati trovati in Romania dove erano fuggiti. Sono stati infatti arrestati ieri a¬†Crajova, in Romania, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, due cittadini romeni ricercati dalle autorit√† italiane in quanto sospettati di essere gli autori di un agguat o ¬†consumato lo scorso 20 settembre a Turate. Turate, agguato da Far West: due uomini feriti a colpi di pistola. Arrestato uno dei tre aggressori Secondo l'accusa, in sella a uno scooter T-Max, i due -Renato Adrian Mirtan, 35 anni, gi√† residente proprio a Turate, e Cristian Dobrescu, 22 - avrebbero esploso diversi colpi di¬†pistola all'indirizzo di un'Audi sulla quale viaggiavano altri due loro connazionali, ferendo gravemente uno dei due. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Turate, agguato da Far West: presi in Romania due presunti killer

In questa notizia si parla di: romania - turate - agguato - west

Catturati in Romania due latitanti ricercati per la sparatoria di Turate - Due pericolosi criminali ricercati per una violenta sparatoria avvenuta nel 2024 nella provincia di Como sono stati arrestati nella mattinata del 24 luglio in Romania, nella città di Craiova, distretto di Dolj.

Sparatoria a Turate, arrestati in Romania i due presunti autori: lo scontro legato a giri di prostituzione - Sono stati arrestati in Romania i due presunti autori della sparatoria avvenuta lo scorso 21 settembre a Turate (Como).

Turate, agguato da Far West: presi in Romania due presunti killer.

Turate, agguato da Far West: presi in Romania due presunti killer - La sparatoria, un regolamento di conti nel mondo della prostituzione, era avvenuta lo scorso 20 settembre: decine di colpi di pistola contro un’auto di connazionali ... Segnala ilgiorno.it

Turate, agguato da Far West: due uomini feriti a colpi di pistola ... - Arrestato uno dei tre aggressori I due erano finiti nel mirino per una disputa sul controllo della prostituzione. Si legge su ilgiorno.it