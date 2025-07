Trump | vinceremo la corsa dell' AI ma non sia woke

Washington, 24 lug. (askanews) - Davanti a una platea di industriali della Silicon Valley, Donald Trump ha firmato tre ordini esecutivi per sostenere la corsa dell'intelligenza artificiale cementando la supremazia degli Stati Uniti a fronte della concorrenza cinese. Si chiama America's AI Action Plan e indica l'intelligenza artificiale come fondamentale per la supremazia economica e militare. Eventuali preoccupazioni ambientaliste sono messe da parte. Criterio chiave è la deregulation per eliminare burocrazie e norme che potrebbero ostacolare lo sviluppo privato nel settore. Inoltre sono allo studio iniziative per impedire ai singoli Stati dell'unione di applicare le loro norme, dietro minaccia di tagliare i fondi federali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: vinceremo la corsa dell'AI, ma non sia "woke"

