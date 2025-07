Rupert Murdoch “Questa causa è stata fatta non solo a nome del vostro presidente favorito, IO, ma anche per continuare la difesa di TUTTI gli americani che non tollerano gli abusi dei Fake Media”. Così Donald Trump ha annunciato ai suoi sostenitori, con enfasi maiuscola, la querela contro il Wall Street Journal (WSJ). Il giornale stava per pubblicare una lettera con disegno osceno inviata dal tycoon a Jeffrey Epstein, quando erano ancora amici. L’affaire Epstein è riemerso recentemente, soprattutto per le pressioni da parte di membri del movimento MAGA delusi dal fatto che non tutti i dettagli sul finanziatore condannato per pedofilia siano stati resi noti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Trump contro il Wall Street Journal: la battaglia legale sull’affaire Epstein