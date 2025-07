Truffe con i bonus edilizi sequestro da 19,5 milioni di euro a tre aziende

Tempo di lettura: < 1 minuto Crediti fiscali del valore complessivo di circa 19,5 milioni di euro, riconducibili alle agevolazioni edilizie previste nell’ambito del cosiddetto “Ecobonus” sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli a tre societĂ del Napoletano, precisamente di Frattamaggiore, Caivano e Casoria. Secondo quanto emerso dalle indagini dei finanzieri di Frattamaggiore, coordinate dalla Procura di Napoli nord i lavori di ristrutturazione edilizia in base ai quali le imprese avevano maturato il credito milionario, in realtĂ , non erano mai stati eseguiti oppure, in alcuni casi, realizzati per importi nettamente inferiori a quelli dichiarati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Truffe con i bonus edilizi, sequestro da 19,5 milioni di euro a tre aziende

