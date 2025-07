Truffe ai danni di anziani per 300mila euro | arrestati due napoletani

Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese, hanno dato esecuzione a Napoli, a un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, nei confronti di due uomini originari di Napoli di 32 e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: truffe - danni - anziani - 300mila

Truffe ai danni di anziani, va agli arresti domiciliari Marica Mastroianni - La donna, ritenuta la ‘capa’ della banda, è stata scarcerata in considerazione “del nucleo familiare composto da tre figli minorenni, ad oggi accuditi dai nonni paterni” e della disabilità della nonna

Arrestato 24enne per truffe aggravate ai danni di anziani: operazione dei Carabinieri - Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, i Carabinieri della Compagnia di Montella hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.

Truffe ai danni degli anziani col trucco del finto carabiniere, 17enne finisce in comunità - Un diciassettenne in comunità per truffa ai danni di persone anziane. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Messina eseguito a Catania, dai carabinieri della Stazione di Scaletta Zanclea, supportati nella fase esecutiva dai militari della Compagnia di Catania.

Arzano, 25enne arrestato per una lunga serie di truffe ai danni di anziani: incassati oltre 300mila euro https://www.nanotv.it/2025/07/14/arzano-25enne-arrestato-per-una-lunga-serie-di-truffe-ai-danni-di-anziani-incassati-oltre-300mila-euro/ Vai su Facebook

#Arzano - 25enne arrestato per una lunga serie di truffe ai danni di anziani: incassati oltre 300mila euro #Cronaca #Truffa #Arresto #Anziani #Roma #Napoli #Carabinieri #Indagine #Estorsione #NanoTV Vai su X

“Finto nipote” truffa anziani a Udine e Pordenone: arrestato; “Suo nipote ha avuto un incidente”. La vicina salva un’anziana dalla truffa del falso avvocato; Arzano, 25enne arrestato per una lunga serie di truffe ai danni di anziani: incassati oltre 300mila euro.

Truffe ai danni di anziani per 300mila euro: arrestati due napoletani - Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese, hanno dato esecuzione a Napoli, a un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere ... Secondo napolitoday.it

“Finto nipote” truffa anziani a Udine e Pordenone: arrestato - Avrebbe raggirato diversi anziani tra Udine, Pordenone e Roma, facendosi consegnare soldi e gioielli ... Segnala udinetoday.it