Truffe agli anziani anche a Livorno presentato il video realizzato dalla polizia | Ecco i consigli da seguire

La polizia è sempre accanto agli anziani per dire basta alle truffe e per questo ha preso il via la nuova campagna di sensibilizzazione con uno spot per informare i cittadini su un fenomeno ancora molto diffuso. Nel video sono raccontate due tipiche truffe: quella del finto corriere e quella. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: truffe - agli - anziani - polizia

Scacco alla banda dedita alle truffe agli anziani: ecco come agivano - Scacco alla banda dedita alle truffe agli anziani. Sei persone sono state raggiunte da misure cautelari emesse dal gip del tribunale di Verbania al termine di indagini dei carabinieri del comando provinciale: due di loro si trovano in carcere, due agli arresti domiciliari e due sono sottoposte.

I Carabinieri incontrano gli anziani presso agli “Orti Sul Secchia” per parlare di truffe e furti - Martedì pomeriggio, presso l’Associazione “Orti Sul Secchia” in via dei Moli a Sassuolo, il Comandante della locale Stazione Carabinieri, Maresciallo Maggiore Giuseppe Renna, ha incontrato circa 90 anziani sassolesi, per fornire alcuni consigli pratici ed utili per prevenire truffe, raggiri e.

Carabinieri in chiesa per prevenire le truffe agli anziani: incontri di sensibilizzazione in Irpinia - Proseguono nei comuni dell’Irpinia gli incontri con i cittadini, promossi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, per sensibilizzare i cittadini, in particolare gli anziani, contro il fenomeno delle truffe.

Truffe agli anziani: la Polizia di Stato avvia una campagna informativa. Lo scopo è quello di sensibilizzare su un fenomeno in forte crescita fornendo anche consigli pratici alle potenziali vittime. Vai su X

La Polizia di Stato scende in campo accanto agli anziani per dire basta alle truffe. Al via sul sito e sui canali social della Polizia di Stato una nuova campagna di sensibilizzazione con uno spot televisivo e social per informare i cittadini su un fenomeno ancora Vai su Facebook

Reggio Calabria: truffa del finto incidente al figlio si trasforma in rapina, 2 arresti; Truffe agli anziani: il nuovo spot della di Stato con testimonial Myrta Merlino; Truffe agli anziani: la Polizia di Stato protegge i piĂą deboli | Al via la nuova campagna nazionale.

Truffe agli anziani, anche a Livorno presentato il video realizzato dalla polizia: "Ecco i consigli da seguire" - Il dirigente dell'ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico Gabriele Nasca: "Chiamate sempre il 112" ... Si legge su livornotoday.it

Truffe agli anziani, lo spot della polizia per mettere in guardia - La Polizia invita alla massima attenzione e a non esitare a chiedere aiuto; un messaggio diretto non solo agli anziani, ma anche ai familiari e ai vicini di casa, per contribuire tutti, attraverso la ... Lo riporta msn.com