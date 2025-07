Truffatore condannato Raggira anziano in casa arrestato dalla Polizia

Siena, 24 luglio 2025 – Il proverbio dice il contrario, ma a volte è proprio l’abito a fare il monaco. E quando l’abito che fa il monaco solletica il fiuto dei poliziotti, i malviventi finiscono nei guai. È successo così ad un 39enne campano che venerdì scorso è stato arrestato in flagranza dalla squadra mobile della Questura di Siena, pochi minuti dopo aver derubato un anziano di Castellina in Chianti con la truffa del finto incidente e che, processato il giorno dopo con rito abbreviato, è stato condannato a tre anni di reclusione (che sconterà agli arresti domiciliari) e tremila euro di multa ed è stato raggiunto da un provvedimento del questore Ugo Angeloni che gli vieta il di ritorno a Castellina in Chianti, Monteriggioni e Siena per quattro anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Truffatore condannato. Raggira anziano in casa, arrestato dalla Polizia

CASTELLINA IN CHIANTI – Dalla Campania a Castellina in Chianti per mettere a segno truffe. Questo l'intento di un uomo di 39 anni, nato nel capoluogo partenopeo, arrestato in flagranza dalla polizia di Siena.

