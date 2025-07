Trovato uno scheletro in un ospedale di Roma | era in un padiglione abbandonato

Una scoperta inquietante è avvenuta nelle scorse ore all’interno di una struttura ospedaliera in disuso, dove sono in corso interventi di ristrutturazione. In un ambiente abbandonato da tempo, ormai ridotto a deposito di materiali e rifiuti, è stato rinvenuto uno scheletro umano in avanzato stato di decomposizione. Il ritrovamento ha suscitato forti reazioni tra gli addetti ai lavori, rimasti scioccati davanti a quella che potrebbe essere la prova di una vicenda rimasta sepolta per anni. L’intervento delle autorità è stato immediato, così come l’avvio di una serie di rilievi per stabilire l’identitĂ della vittima e comprendere le circostanze della morte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

