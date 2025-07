Treni sarà un weekend nero | già esauriti gli Intercity per Milano

Ancora disagi per il cantiere sul Po. Ma già da ieri era impossibile prenotare i convogli dalla Liguria. La Regione chiede più informazioni per gli utenti. Interrogazione Pd a Salvini. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Treni, sarà un weekend nero: già esauriti gli Intercity per Milano

In questa notizia si parla di: treni - sarà - nero - esauriti

Scioperi giugno 2025, il calendario. Treni, bus e aerei: sarà un mese rovente - Roma, 30 maggio 2025 - L’estate italiana parte con il piede sbagliato sul fronte della mobilità, e chi ha in programma le prime vacanze dovrà fare i conti con gli scioperi di giugno.

Bus, treni, aerei e metalmeccanici: sarà un venerdì di scioperi e disagi - Sarà un venerdì difficile per chi vuole spostarsi, in tutto il territorio metropolitano e soprattutto a Mestre.

Treni straordinari per il Festino di Santa Rosalia: "Così sarà possibile spostarsi senza auto" - Treni straordinari per facilitare la mobilità di quanti assisteranno agli eventi del Festino di Santa Rosalia, a Palermo il 14 luglio.

Treni, sarà un weekend nero: già esauriti gli Intercity per Milano; La Liguria delle code, i bus del mare per aggirare l’isolamento; Sciopero treni domani a Roma, week end nero per i pendolari: rischio ritardi e cancellazioni.