Tredicenne annega in mare mentre fa il bagno con gli amici a Pescara | ripescata in fin di vita non ce l’ha fatta

Pescara, 24 luglio 2025 – È morta annegata in mare davanti a uno stabilimento balneare la ragazzina 13enne ritrova in fin di vita a Pescara. I soccorritori hanno cercato di rianimarla, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: è deceduta durante la disperata corsa verso l’ospedale. La tragedia è accaduta questo pomeriggio in un tratto di costa della zona centrale della città abruzzese. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza – che sarebbe di origine straniera – stava facendo il bagno con alcuni amici che all'improvviso l'hanno persa di vista. Subito hanno lanciato l'allarme, dando avvio alla ricerche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tredicenne annega in mare mentre fa il bagno con gli amici a Pescara: ripescata in fin di vita, non ce l’ha fatta

