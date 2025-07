Tre puntate di Temptation Island in una settimana | operazione kolossal di Mediaset

Tre puntate in una settimana. Temptation Island si è presa Mediaset. Il docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia è al centro di un’operazione monstre da parte di Mediaset: ben tre puntate consecutive nella medesima settimana. Una scelta che l’azienda di Cologno Monzese non ha mai compiuto, neppure per il più monumentale dei kolossal. Le ultime tre puntate di Temptation Island 2025 andranno infatti in onda martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio. Frantumando di fatto il record che era detenuto dallo stesso programma: due puntate consecutive nell’arco di sette giorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tre puntate di Temptation Island in una settimana: operazione kolossal di Mediaset

In questa notizia si parla di: puntate - temptation - island - settimana

Nuova location per Temptation Island 2025: quando iniziano registrazioni e puntate - Temptation Island si prepara a una vera e propria rivoluzione logistica e narrativa. Dopo anni di riprese nel resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula (Cagliari), la Fascino, casa di produzione del format, ha confermato il cambio location per il 2025.

Temptation Island 2025, quando va in onda le prossime puntate su Canale 5? - Prosegue il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2025, il programma campione d’ascolti di Canale 5.

Temptation Island 2025: coppie, tentatrici, numero puntate e nuovo montaggio - Manca meno di un mese al debutto ufficiale di Temptation Island 2025, il reality estivo di Canale 5 che ogni anno tiene incollati milioni di spettatori tra tradimenti, falò e lacrime.

#TemptationIsland raddoppia: questa settimana andranno in onda ben 2 puntate del docu-reality dei sentimenti guidato da #FilippoBisciglia. La prima andrà in onda stasera, mentre la seconda domani (sempre in prima serata, su #Canale5.) #AscoltiTv Vai su X

Temptation Island 2025 torna la prossima settimana con un doppio appuntamento Uno dei fidanzati tenterà di scappare dal villaggio e sarà inseguito dagli operatori e uno dei concorrenti si lascerà andare a delle effusioni con una delle single. Le anticipazioni Vai su Facebook

Temptation Island dilaga, tre puntate la prossima settimana: il nuovo calendario; Temptation Island, il finale inedito che non ci aspettavamo: tre serate in un'unica settimana; Temptation Island 2025 fa il bis e torna già stasera: anticipazioni di oggi 24 luglio.

Triplete Temptation island, mai successo prima: tre puntate la prossima settimana. E stasera... - Nella puntata di oggi, 24 luglio, occhi puntati sulle coppie in bilico: Simone e Sonia B. Scrive msn.com

Temptation Island, la novità assoluta: tre puntate a settimana. Ascolti monstre, è il programma dell'estate - Temptation Island mette a segno un tris e conquista la prima serata su Canale 5 con tre appuntamenti consecutivi, una mossa mai tentata prima ma perfettamente in linea con il ... Segnala msn.com