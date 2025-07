Travaglio a La7 | Sul caso Milano il Fatto è arrivato prima della procura altro che copiare le carte come dice qualche scemo

“ L’inchiesta sull’urbanistica di Milano? Queste storie noi le abbiamo raccontate prima che venisse aperta l’inchiesta della magistratura. L’inchiesta è nata da una denuncia di un urbanista onesto che ha scritto al Fatto Quotidiano quello che succedeva a Milano, quindi noi non è che abbiamo aspettato la procura per poi copiare le carte come dice qualche scemo. Noi abbiamo anticipato l’inchiesta della procura grazie a Gianni Barbacetto ed altri nostri giornalisti che hanno raccontato i fatti prima”. Sono le parole del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite de L’aria che tira (La7), sull’ inchiesta dell’urbanistica di Milano, su cui aggiunge: “ I fatti stanno nelle decisioni della pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Travaglio a La7: “Sul caso Milano il Fatto è arrivato prima della procura, altro che copiare le carte come dice qualche scemo”

L'ex ginnasta ha raccontato un fatto drammatico capitato a una sua amica nella stazione di Milano Cadorna. - I n una normale serata feriale a Milano, nella centralissima stazione Cadorna della metropolitana, una giovane donna è stata colpita al volto e al corpo da un uomo armato di mazza, nudo dalla vita in giù.

La ragazza quindicenne violentata a Milano: “Prima mi ha fatto ubriacare, poi ha abusato di me in auto” - "Ho subito un abuso": è quanto ha detto la ragazza di 16 anni alla propria terapeuta, alla quale ha rivelato di essere stata vittima di violenza sessuale a Milano da parte di un 30enne finito ai domiciliari.

Evaso suicida a Milano, il permesso di lavoro al vaglio del ministero della Giustizia | Il legale: "Nel carcere aveva fatto un ottimo percorso" - Gli accertamenti sulla vicenda del detenuto 35enne che ha accoltellato un uomo e, si sospetta, avrebbe ucciso una barista cingalese, entrambi impiegati nell'hotel dove lavorava

Conte e Travaglio in prima fila ad applaudire l'inchiesta della Procura di Milano che lambisce anche il sindaco Sala. Che triste spettacolino politico-mediatico... I Graffi di Damato Su http://Startmag.it Vai su X

Non è Mani Pulite, ma un braccio di ferro inedito tra Procura e Palazzo Marino. L’inchiesta urbanistica diventa uno scontro sul potere a Milano. E Sala rischia due anni sotto assedio Vai su Facebook

Milano, Marco Travaglio: "Inchiesta anticipata da noi, qualche scemo dice che abbiamo aspettato la Procura per copiare le carte" - Marco Travaglio (Direttore de Il Fatto Quotidiano): "Nell'inchiesta si dice che venivano favoriti solo i costruttori che facevano parte del giro giusto. Secondo la7.it

Milano, in sei a processo per le Park Towers a Crescenzago: lottizzazione abusiva e falso. «Abbiamo sbagliato, magari lo abbiamo fatto apposta» - Il caso delle due torri sorte con il pretesto della «ristrutturazione». Da milano.corriere.it