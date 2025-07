“ Matteo Ricci è accusato di corruzione, ma penso che sarĂ molto arduo per la procura dimostrare che si tratti di corruzione, perchĂ© secondo me è il classico comportamento che prima era punito come abuso d’ufficio e adesso non lo è più”. Così il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, interviene nella trasmissione L’aria che tira (La7) sull’inchiesta a carico di Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro e candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Marche. Travaglio aggiunge: “Non dimentichiamo che l’abuso d’ufficio è stato abolito dal centrodestra ma su richiesta anche di molti sindaci del Pd, tra i quali Ricci e Sala. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio a La7: “Accuse a Ricci? Difficile dimostrare la corruzione. Per me è abuso d’ufficio, oggi depenalizzato”