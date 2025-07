Trasporta le tue bici ovunque con questo portabici per auto | oggi è in super offerta

Se ami andare in bicicletta e percorrere strade sempre nuove, ma non sai come trasportare la tua due ruote in auto, ecco la soluzione: il portabici Allen Sports, che ti permette di trasportare fino a due biciclette ovunque, semplicemente caricandole in sicurezza in macchina. Al momento è in offerta e puoi acquistarlo a soli 64,29 euro su Amazon, con uno sconto del 35%. Acquista ora Compattezza e adattabilità : le carte vincenti. Uno degli aspetti che caratterizzano questo portabici è senza dubbio la straordinaria compattezza. Una volta ripiegato, raggiunge dimensioni davvero ridotte ( 43,18 x 16,51 x 10,16 cm ) e un peso di appena 3,3 kg. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trasporta le tue bici ovunque con questo portabici per auto: oggi è in super offerta

In questa notizia si parla di: portabici - auto - offerta - trasporta

