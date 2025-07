trasparenza e multe la stretta agcom sugli influencer varato codice condotta per un mondo digitale sicuro

Trasparenza dei messaggi pubblicitari, rispetto della dignitĂ umana, stop ai discorsi d’odio, tutela dei minori e del diritto d’autore, multe fino a 600mila euro: sono i paletti fissati dall’AutoritĂ per le garanzie nelle Comunicazioni che ha varato il Codice di condotta per gli influencer. La stretta dell’Agcom - approvata in Consiglio con il voto contrario della commissaria Elisa Giomi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

