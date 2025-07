Trasferiti i due italiani rinchiusi ad Alcatraz Alligators l’annuncio della Farnesina | uno potrebbe lasciare gli Usa entro 24 ore

Sono stati trasferiti in un altro centro di detenzione statunitense i due cittadini italiani Fernando Eduardo Artese e Gaetano Cateno Mirabella Costa, che nei giorni scorsi erano stati trattenuti nella controversa struttura conosciuta come «Alligator Alcatraz». A dare la notizia è la Farnesina, con una nota ufficiale con cui specifica che i due connazionali si trovano ora nel centro Ice di Krome, nei pressi di Miami, dove le condizioni risultano più adeguate alla permanenza e alla gestione delle pratiche per il rimpatrio. Il trasferimento dei due italiani da Alcatraz al centro Ice. Fernando Eduardo Artese e Gaetano Cateno Mirabella Costa sono stati trasferiti oggi, giovedì’ 24 luglio dalla prigione di Alcatraz al centro Ice di Krome, non lontano da Miami, dopo che il Consolato italiano a Miami ha seguito da vicino la vicenda e ne ha coordinato gli spostamenti. 🔗 Leggi su Open.online

