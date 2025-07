Transizione digitale oltre 900 mila euro per la provincia di Frosinone

La Provincia di Frosinone ha ottenuto un finanziamento di 902 mila 530 euro nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Investimento 1.2 – Abilitazione al Cloud” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, con fondi del PNRR - Missione 1 Componente 1. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Il patrimonio archeologico di Rhegion in digitale: prodotte 12 mila risorse in un cantiere virtuoso - Oltre 12000 risorse digitali che raccontano l'antica Rhegion e la storia ancora in gran parte sconosciuta dell'area sacra Griso Laboccetta.

Modena digitale: oltre 22 mila certificati scaricati online in un anno con “Accedo Next” - Pochi click e nessuna attesa. Da dodici anni cittadini e professionisti modenesi possono scaricare dal sito del Comune di Modena, in totale autonomia, certificati ed estratti di stato civile (nascita, morte e matrimonio) e certificati anagrafici, ad esclusione di quelli emettibili dall'anagrafe.

Pnrr, alla Provincia di Lecco oltre 930 mila euro per una pubblica amministrazione piĂą digitale; Provincia di Frosinone, in arrivo circa 900mila euro per la transizione digitale; Oltre 960mila euro alla Provincia per digitalizzazione dei servizi.

Pnrr, alla Provincia di Lecco oltre 930 mila euro per una pubblica amministrazione “più digitale” - La Provincia è risultata quarta in graduatoria su 32 domande finanziate LECCO – Il Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a ripartire ... Da msn.com

PNRR, oltre 960 mila euro alla Provincia di Latina per digitalizzazione e interoperabilità - La Provincia di Latina, che ha avviato da tempo un percorso concreto in questa direzione, consolida oggi il proprio impegno grazie all’avvio dei progetti finanziati dal PNRR ... Lo riporta latinaquotidiano.it