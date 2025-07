Tragedia sfiorata a Corsico | cede parte della mura esterne di una palazzina

Corsico (Milano), 24 luglio 2025 - Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 luglio 2025 a Corsico, in provincia di Milano. Una porzione del muro esterno di un edificio in via Raffaello Sanzio al civico 7 è crollata improvvisament e  precipitando a terra. Al momento del crollo fortunatamente nessuno transitava sul marciapiede sottostante e non si sono registrati feriti. Immediato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, delimitando la zona a rischio per evitare ulteriori crolli, e gli agenti della polizia locale. Il crollo ha avuto ripercussioni anche sulla viabilitĂ : per consentire le operazioni di messa in sicurezza della zona interessata dal crollo è stato necessario chiudere temporaneamente la strada, con inevitabili disagi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia sfiorata a Corsico: cede parte della mura esterne di una palazzina

