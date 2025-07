Tragedia nei cieli della Russia | aereo con 49 persone scompare dai radar e viene ritrovato in fiamme

Scomparsa improvvisa durante il volo. Un aereo con 49 persone a bordo è scomparso dai radar mentre sorvolava la regione dell' Amur, nell'Estremo Oriente russo. Il velivolo, un Antonov-24, era decollato dalla città di Blagoveshchensk, situata al confine con la Cina, ed era diretto verso Tynda, città interna della regione. Secondo quanto riportato dall'agenzia Ria Novosti, l'aereo avrebbe dovuto atterrare a Tynda, ma ha smesso di comunicare con i controllori di volo durante il tragitto. A bordo si trovavano 43 passeggeri, tra cui cinque bambini, e sei membri dell'equipaggio.

In questa notizia si parla di: aereo - persone - radar - tragedia

