Tragedia a Pescara bambina di 12 anni annega in mare

(Adnkronos) – Una giornata di mare si è trasformata in tragedia nel pomeriggio di oggi sulla riviera Nord di Pescara, dove una bambina di circa 12 anni ha perso la vita dopo essere annegata. La dinamica dei fatti è ancora in fase di ricostruzione, ma secondo le prime informazioni, la bambina – che non sarebbe . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: bambina - tragedia - pescara - anni

Carabiniere eroe sventa tragedia e salva bambina in sedia a rotelle: “Ho solo fatto il mio dovere” - Rimini, 22 luglio 2025 – “Non mi sento un eroe. Ho solo fatto il mio dovere...", dice lui. Ma quello di Giovanni Giugliano è stato veramente un gesto eroico.

Tragedia a Motta Sant'Anastasia: bambina di 15 mesi muore in incidente stradale - Una bambina di 15 mesi è morta in un incidente stradale avvenuto nella strada provinciale 134 in territorio di Motta Sant'Anastasia, nel Catanese.

Bambina di 2 anni mangia una ciliegia e muore soffocata: la tragedia davanti a mamma e papà - REVINE LAGO (TREVISO) - Viviana Barel è morta ieri sera, sabato 14 giugno, a soli 2 anni soffocata da una ciliegia mentre si trovava assieme ai suoi genitori.

Tutta Penne piange la morte di Dana, una bimba di appena 2 anni deceduta improvvisamente. Tutta la comunità vestina si stringe al dolore di mamma Cristina e papà Antonio #ilcentro #tragedia #bambina #morte #abruzzo Vai su Facebook

Tragedia a Pescara: bambina di 12 anni trovata senza vita tra gli scogli; Non ce l’ha fatta la bambina dispersa in mare: è morta in ospedale; Pescara, malore improvviso a casa: muore bimba di due anni. La crisi dopo il risveglio, poi la corsa in ospeda.

Ragazzina annega in mare mentre fa il bagno: «È morta sotto gli occhi degli amici» - Una giornata di mare si è trasformata in tragedia nel pomeriggio di giovedì 24 luglio 2025 sulla riviera Nord di Pescara, dove una bambina di circa 12 anni ha perso la vita ... Secondo msn.com

Bambina di 12 anni in arresto cardiaco dopo un tuffo in mare: è grave - È stata trovata senza sensi, in arresto cardiaco, dopo oltre due ore passate in acqua, tra gli scogli di fronte allo stabilimento balneare Plinius, sulla riviera nord di Pescara. Da lanuovariviera.it