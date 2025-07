Tragedia a Forlì incidente tra auto e scooter appena comprato | morto a 56 anni

Forlì, 24 luglio 2025 – Uno scooter nuovo, anzi nuovo di zecca. Con il passaggio di proprietà firmato il giorno prima della tragedia. Un destino crudele e beffardo si è accanito contro un motociclista di 56 anni, Maurizio Crescenzo, residente a Forlì e originario di Sarno, in Campania. Alle 8.25 di questa mattina il 56enne stava rientrando nella sua casa, in via Lughese, dove abitava con la compagna. Rientrava da un breve giro in sella alla sua Honda Forza 750 di colore grigio scuro. Era uscito di casa alle 8, forse per testare la moto appena acquistata, o forse per veloce una commissione. Viveva da molti anni a Forlì, dove lavorava nella Rete Ferroviaria Italiana, società che fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato e si occupa di manutenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tragedia a Forlì, incidente tra auto e scooter appena comprato: morto a 56 anni

