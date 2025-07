luce verde Lazio Buongiorno e ben trovati all'ascolto code per incidente sulla via Pontina tra Aprilia e Campoverde direzione Terracina incidente anche allo svincolo di San Cesareo code quindi in via Maremmana con difficoltà ad entrare sulla diramazione di Roma sud c'è lentamente a coda per un incidente anche in via di Vermicino all'altezza della Selvotta direzione Vermicino A Roma abbiamo coda per incidente sulla via Aurelia lunghe code dal raccordo a Piazza Irnerio direzione centro code per incidente anche sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite Casilina e Appia anche esultato Urbano della A24 troviamo Code in direzione centro dopo un incidente ormai risolto trattore in tangenziale est bene questa la situazione al momento da Massimo Vischi è tutto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 24-07-2025 ore 09:30