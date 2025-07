Tempo di lettura: 2 minuti Quattro serate per riannodare i fili della memoria collettiva attraverso l’arte. Torna “Tracce di Memoria”, il progetto ideato e curato dall’Associazione Campania Danza, con la direzione artistica di Antonella Iannone, che porta in scena una carrellata delle piĂą belle canzoni napoletane. Un viaggio artistico tra musica, danza e narrazione che attraversa alcune delle piazze di: Sapri, Roccagloriosa, Ottati, San Mauro La Bruca. Il calendario si apre  domani (25 luglio)  a Sapri, sul viale della Spigolatrice, e prosegue il 26 luglio  a Roccagloriosa  in piazza San Nicola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tracce di Memoria: le più belle canzoni napoletane animano l’estate del Cilento